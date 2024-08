Tragédia Aérea: Número de Mortos em Queda de Avião Aumenta para 62 Foto: Rebeca Schumacker/Estadão A companhia aérea Voepass corrigiu na manhã deste sábado (10) a lista de vítimas no trágico... Folha Vitória|Do R7 10/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 10/08/2024 - 09h46 ) ‌



A companhia aérea Voepass corrigiu na manhã deste sábado (10) a lista de vítimas no trágico acidente aéreo que aconteceu na tarde de sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Com isso, o número de mortos subiu de 61 para 62.

