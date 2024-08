Tragédia em banco: funcionária é encontrada morta após dias sem ser notada A morte foi descoberta pelos colegas de trabalho no Arizona (EUA) após quatro dias, quando perceberam um odor vindo da baia da funcionária... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No Arizona, autoridades estão investigando a morte de uma funcionária do Wells Fargo, que registrou sua entrada no escritório numa manhã de sexta-feira e foi encontrada morta em sua mesa quatro dias depois.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Homem mata ex-esposa e namorado e revela à filha: "Matei sua mãe"

• Funcionária é encontrada morta após quatro dias em agência de banco e amigos não percebem

• Homem e duas mulheres são assassinados dentro de casa em Colatina