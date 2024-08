Tragédia em Cariacica: Dona Rosa, ícone da gastronomia, perde a vida em acidente Foto: Montagem (@marlonjustin0 | Reprodução/Instagram) A mulher que morreu no acidente envolvendo nove veículos na Avenida... Folha Vitória|Do R7 12/08/2024 - 18h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 18h56 ) ‌



A mulher que morreu no acidente envolvendo nove veículos na Avenida Mário Gurgel, no bairro Campo Grande, em Cariacica, era proprietária do Dona Rosa Bar, em Morada de Santa Fé. O espaço leva o nome da vítima: Rosa de Angeli Bazelate, conhecida como Dona Rosa.

