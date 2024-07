Tragédia em Churrasco: Menino de 2 Anos Não Sobrevive a Queimaduras Foto: Reprodução / Instagram A menino de 2 anos que teve 95% do corpo queimado durante um churrasco no domingo (28) em... Folha Vitória|Do R7 29/07/2024 - 09h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 09h13 ) ‌



A menino de 2 anos que teve 95% do corpo queimado durante um churrasco no domingo (28) em Pinheiros, na região Norte do Estado, não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada pela família na manhã desta segunda-feira (29).

