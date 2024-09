Tragédia em Jacaraípe: idosa perde a vida após queda em briga de cães O caso foi registrado no dia 31 de agosto em Jacaraípe. A vítima ficou internada e morreu no fim de semana Folha Vitória|Do R7 09/09/2024 - 16h41 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h41 ) ‌



Uma idosa morreu após cair e bater a cabeça no asfalto, em uma rua do bairro Jacaraípe, na Serra, durante uma briga envolvendo três cachorros. O caso foi registrado no dia 31 de agosto, mas a morte da vítima, que ficou internada, ocorreu no sábado (7).

