Tragédia em Linhares: Corpo de Nikael pode demorar para ser liberado Foto: Montagem / Folha Vitória O corpo do menino Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, encontrado dentro do Rio Doce, na região... Folha Vitória|Do R7 15/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h16 ) ‌



O corpo do menino Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, encontrado dentro do Rio Doce, na região do bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, está no Departamento Médico Legal de Vitória. A previsão de liberação é de 10 dias.

