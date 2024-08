Tragédia em Linhares: Irmãos Adolescentes Encontrados Mortos Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Dois irmãos adolescentes, de 14 e 15 anos, foram executados com tiros na nuca e os corpos... Folha Vitória|Do R7 09/08/2024 - 13h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h26 ) ‌



Dois irmãos adolescentes, de 14 e 15 anos, foram executados com tiros na nuca e os corpos foram encontrados em uma região de mata do bairro Santa Cruz, em Linhares, região Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (08).

