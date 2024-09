Tragédia em Linhares: menino de 2 anos perde a vida em incêndio Mãe deixou criança com o namorado para ir trabalhar. O rapaz de 28 anos contou que saiu por 10 minutos para ir a um bar, quando o incêndio... Folha Vitória|Do R7 02/09/2024 - 04h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 04h00 ) ‌



Um menino de dois anos morreu após a casa em que ele estava pegar fogo. O caso aconteceu na tarde deste sábado (31) no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O namorado da mãe da criança foi detido.

