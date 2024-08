Tragédia em Linhares: Menino de 8 anos é encontrado morto no Rio Doce Foto: reprodução vídeo O corpo do menino Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, foi encontrado dentro do Rio Doce, na região... Folha Vitória|Do R7 14/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 20h56 ) ‌



O corpo do menino Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, foi encontrado dentro do Rio Doce, na região do bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e estava sem a bermuda.

