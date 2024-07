Tragédia em Pet Shop: Tutora Desabafa sobre a Morte de sua Cadela Foto: TV Vitória/Acervo pessoal Beatriz Ribeiro era tutora de Eva (destaque) e contou como soube do desaparecimento... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 02h02 (Atualizado em 30/07/2024 - 02h02 ) ‌



A empresária Beatriz Ribeiro, tutora da cadela Eva, que morreu atropelada após fugir de um pet shop no Bairro República, em Vitória, relatou que foi avisada do desaparecimento horas depois da fuga do pet.

