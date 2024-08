Tragédia em São Mateus: Menina de 3 anos perde a vida após picada de escorpião Foto: Reprodução/ Pexels Uma menina de 3 anos morreu após ser picada por um escorpião no município de São Mateus, região... Folha Vitória|Do R7 26/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma menina de 3 anos morreu após ser picada por um escorpião no município de São Mateus, região Norte do Espírito Santo, na manhã do último sábado (24). Ela teria sido atacada enquanto dormia em casa, na zona rural da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• AIM lista 50 melhores marketplaces automotivos do mundo

• Recuperação judicial no agro segue em alta

• Exportações de pedras naturais crescem 8,37% no país em 2024