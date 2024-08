Tragédia em São Paulo: Pai é Morto em Ataque enquanto Filho Presencia o Crime Foto: Reprodução/Record Um homem de 25 anos, identificado como Maurício de Oliveira, foi morto a tiros enquanto buscava... Folha Vitória|Do R7 21/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 18h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem de 25 anos, identificado como Maurício de Oliveira, foi morto a tiros enquanto buscava a filha na escola. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (20), em São Paulo, e outro filho da vítima, de 5 anos, estava dentro do carro no momento do ataque.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• VÍDEO | Sapo tem a boca colada e é salvo por biólogo

• Dois homens brigam e um deles acaba esfaqueado em praça de Vila Velha

• Novo método natural promete controlar a diabetes tipo 2, diz especialista