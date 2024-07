Tragédia em Venda Nova: Mulher é encontrada morta em apartamento Uma mulher identificada como Sara da Cruz Moulin foi encontrada morta dentro do box do banheiro do apartamento em que morava...

‌



A+

A-

Uma mulher identificada como Sara da Cruz Moulin foi encontrada morta dentro do box do banheiro do apartamento em que morava, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (8).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Golpe do estorno do Pix: como funciona e como se proteger

• Marido é preso suspeito de agredir mulher com socos e chutes em Vitória

• Estudo mostra uso de inteligência artificial na detecção de fake news