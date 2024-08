Tragédia em Vila Velha: Avô de Laura Beatriz clama por justiça Foto: Montagem / Folha Vitória O avô materno de Laura Beatriz, de 5 anos, que morreu após ser atropelada com a mãe Mara... Folha Vitória|Do R7 24/08/2024 - 13h20 (Atualizado em 24/08/2024 - 13h20 ) ‌



O avô materno de Laura Beatriz, de 5 anos, que morreu após ser atropelada com a mãe Mara Núbia, em uma faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha, conversou com a equipe de reportagem da TV Vitória/Record na manhã deste sábado (24), no cemitério de Santo Antônio, em Vitória, onde o corpo da menina é velado.

