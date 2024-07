Tragédia em Vila Velha: Homem é Encontrado Morto em Cobilândia Foto: Thiago Soares/Folha Vitória O corpo de um homem foi encontrado com vários ferimentos no meio da rua no bairro Cobilândia... Folha Vitória|Do R7 25/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 25/07/2024 - 11h43 ) ‌



O corpo de um homem foi encontrado com vários ferimentos no meio da rua no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (25). O homem tinha um corte no peito, que parecia ser de uma facada, de acordo com a perícia.

