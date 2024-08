Tragédia em Vila Velha: Menina de 5 anos luta pela vida após atropelamento Foto: Montagem / Folha Vitória A menina Laura Beatriz, de 5 anos, que foi atropelada com a mãe, Mara Núbia, está em estado... Folha Vitória|Do R7 23/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 15h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A menina Laura Beatriz, de 5 anos, que foi atropelada com a mãe, Mara Núbia, está em estado gravíssimo no hospital e está em "processo de despedida", de acordo com a família.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Agenda Cultural: churrasco, música eletrônica e samba no fim de semana

• Uso de IA pode auxiliar profissionais do setor jurídico

• Afroreggae anuncia 2º ed. da Copa AFG de Free Fire