Tragédia em Vila Velha: Perícia Investiga Velocidade do Carro que Atropelou Mãe e Filha Foto: Arte/Folha Vitória Uma perícia foi realizada na manhã desta segunda-feira (26) na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila... Folha Vitória|Do R7 26/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 13h11 ) ‌



Uma perícia foi realizada na manhã desta segunda-feira (26) na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no trecho onde Mara Nubia, 36 anos, e sua filha, Laura Beatriz, de 5 anos, foram atropeladas, no último dia 21. As duas foram atingidas em cima da faixa de pedestres, na frente do Pronto-Atendimento (PA) da Glória.

