Tragédia em Vinhedo: Governadores Cancelam Agenda no Cosud

A tragédia com a queda de um avião com 62 pessoas em Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9...

Folha Vitória|Do R7

09/08/2024 - 16h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h46 )



A tragédia com a queda de um avião com 62 pessoas em Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9), fez as agendas dos governadores presentes no 11º Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece esta semana em Pedra Azul, Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, serem canceladas no início da tarde.

