Tragédia em Vitória: Adolescente é morto e outro fica ferido De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de... Folha Vitória|Do R7 08/09/2024 - 12h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 12h30 ) ‌



Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros no meio da rua no bairro Inhanguetá, em Vitória, no fim da noite deste sábado (7). Logo depois, outro menor, da mesma idade, deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro após também ser baleado.

