Tragédia em Vitória: Cadela Eva Foge de Pet Shop e é Encontrada Morta Foto: Acervo pessoal/Câmera de Segurança Imagens de videomonitoramento mostram a fuga da cadela Eva do transporte de um... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 19h44 (Atualizado em 30/07/2024 - 19h44 ) ‌



Imagens de videomonitoramento mostram a fuga da cadela Eva do transporte de um pet shop no bairro República, em Vitória, na tarde do último sábado (27). Na filmagem é possível ver que um homem e uma mulher correm atrás dela, mas não conseguem alcançá-la.

