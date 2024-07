Tragédia: Família viaja para comemorar cura do câncer e mãe e filho morrem em acidente Foto: Reprodução/Redes Sociais Mãe e filho morreram após um acidente registrado na BR-282, no município de Lages, em Santa...

Mãe e filho morreram após um acidente registrado na BR-282, no município de Lages, em Santa Catarina, no Sul do Brasil. A trágica colisão aconteceu no domingo (8), quando a família viajava para comemorar a cura do câncer da mulher.

