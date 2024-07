Tragédia na BR 101: Colisão Fatal em Sooretama Foto: TV Vitória Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante um acidente entre um caminhão, uma carreta e um carro.... Folha Vitória|Do R7 28/07/2024 - 13h43 (Atualizado em 28/07/2024 - 13h43 ) ‌



Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante um acidente entre um caminhão, uma carreta e um carro. O acidente aconteceu na BR 101, no km 119, na região de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite do sábado (27).

