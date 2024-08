Tragédia na BR-262: Acidente Fatal em Venda Nova do Imigrante Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Duas mulheres, de 40 e 58 anos, morreram após um grave acidente de trânsito no quilômetro... Folha Vitória|Do R7 05/08/2024 - 07h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 07h36 ) ‌



Duas mulheres, de 40 e 58 anos, morreram após um grave acidente de trânsito no quilômetro 117 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na noite do último sábado (03).

