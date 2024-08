Tragédia na Curva da Morte: motorista de caminhão perde a vida Foto: Leitor | Whatsapp Folha Vitória O motorista Wellington da Silva Machado, de 24 anos, morreu na madrugada desta quarta... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 22h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 22h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O motorista Wellington da Silva Machado, de 24 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (28) após perder o controle do caminhão que dirigia na conhecida Curva da Morte, na Rodovia ES-164, em Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Mulher agredida foge do namorado e pede ajuda em posto de saúde

• Mulher invade área de tigre e quase tem a mão decepada em zoológico

• PlayStation: promoção do Dia do Gamer na PlayStation Store