Tragédia na Curva do Saldanha: Motociclista morre após acidente fatal Foto: Thamiris Guidoni / Folha Vitória Um motociclista morreu após perder o controle do veículo, atingir o canteiro central...

Um motociclista morreu após perder o controle do veículo, atingir o canteiro central, cair na contramão e ser atropelado por um carro que seguia do outro lado da Curva do Saldanha, na altura do Forte São João, em Vitória.

