Tragédia na estrada: Agente de saúde morre em acidente na ES-137 em São Gabriel da Palha

Folha Vitória |Do R7

‌



A+

A-

Uma agente de saúde morreu em um acidente na ES-137, na região de Santa Helena, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Janete Amaral dos Santos era servidora do município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Quanto custa um transplante capilar? Surpreenda-se com os preços acessíveis!

• Bellingham enfrenta a Holanda com torcida contra

• E-book gratuito apresenta visões de gestores de marketing