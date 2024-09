Tragédia na estrada: três vidas perdidas em acidente na ES-482 A colisão foi registrada na tarde deste sábado (31) na rodovia no interior de Alegre, na Região do Caparaó Folha Vitória|Do R7 01/09/2024 - 03h31 (Atualizado em 01/09/2024 - 03h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um acidente envolvendo um caminhão baú e um carro deixou três pessoas mortas na rodovia 482, localizada na zona rural do município de Alegre, no Caparaó do Espírito Santo. A colisão foi registrada na tarde deste sábado (31).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Ministério da Gestão autoriza concursos com 810 vagas no ICMBio e Ibama

• PF apreende anabolizantes e prende homens que recebiam produto na Serra

• Grave acidente deixa três mortos na ES-482 em Alegre