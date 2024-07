Tragédia na Praia: Adolescente de 12 Anos Perde a Vida em Afogamento Foto: Sagrilo Um adolescente, de 12 anos, morreu afogado na Praia do Barrote, em Residencial Jacaraípe, na Serra, no início... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 24/07/2024 - 19h13 ) ‌



Um adolescente, de 12 anos, morreu afogado na Praia do Barrote, em Residencial Jacaraípe, na Serra, no início da tarde desta quarta-feira (24). O corpo foi encontrado com o auxílio do Corpo de Bombeiros.

