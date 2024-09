Tragédia na rodovia: motorista perde a vida em acidente com caminhão Motorista de 29 anos perde a vida após tombamento de caminhão na zona rural; perícia foi acionada durante a madrugada Folha Vitória|Do R7 08/09/2024 - 14h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 14h30 ) ‌



Um motorista de 29 anos morreu na madrugada deste domingo (8) após o caminhão que ele dirigia tombar na Rodovia ES 297, no km 01, na zona rural de Mimoso do Sul, região Sul do Espírito Santo.

