Tragédia na Serra: Mulher é Morta ao Atender Chamado em Casa Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Após ser chamada pelo nome no portão de casa, a moradora Santa Ramos de Souza, de 56... Folha Vitória|Do R7 22/08/2024 - 19h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 19h41 ) ‌



Após ser chamada pelo nome no portão de casa, a moradora Santa Ramos de Souza, de 56 anos, foi baleada e não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no bairro São Geraldo, na Serra, na última semana, e a família informou que ela morreu no hospital, após passar por uma cirurgia.

