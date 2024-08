Tragédia nas Estradas: Carro Cai em Ribanceira e Deixa um Morto Foto: Montagem / Folha Vitória Um carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da ES-165, no distrito de Fazenda... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 16h43 (Atualizado em 01/08/2024 - 16h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da ES-165, no distrito de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Apex Legends apresenta Onda de Choque com novo trailer de jogabilidade

• Como alinhar seu currículo ao mercado de trabalho atual

• Qual a melhor vitamina para o cérebro e memória? Médico explica como tomar magnésio