Tragédia nas Estradas: Ciclista de 69 Anos Perde a Vida em Acidente com Caminhão Foto: Reprodução redes sociais Um ciclista de 69 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na Rodovia Fued Nemer,... Folha Vitória|Do R7 19/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um ciclista de 69 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na Rodovia Fued Nemer, no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• VÍDEO | Loja é invadida na Glória e bandidos levam calçados

• Hérnia de disco tem cura? Entenda o que é e qual o melhor tratamento

• Final Fantasy XVI chega ao PC em setembro