Tragédia nas estradas: mais de 500 vidas perdidas no Espírito Santo O número equivale a duas mortes por dia e cresceu se comparado ao mesmo período do ano passado Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 14h11



Cresceu o número de mortes em acidentes de trânsito no Espírito Santo. Entre janeiro e julho de 2024, 565 pessoas morreram nas rodovias, avenidas e ruas de cidades capixabas. No mesmo período do ano anterior, foram registradas 481 mortes em acidentes.

