Transcol vai substituir micro-ônibus por vans para transportar cadeirantes

O serviço “Mão na Roda” dará lugar ao “Transcol + Acessível”. No lugar dos 23 micro-ônibus exclusivos para o transporte de cadeirantes, o novo serviço disponibilizará 30 vans adaptadas e climatizadas, com capacidade para até três passageiros. Atualmente, o programa Mão na Roda possui 4 mil cadeirantes cadastrados. Deste total, 600 utilizam o serviço regularmente. De acordo com a Ceturb, 240 mil passageiros com algum tipo de deficiência utilizam o transporte coletivo todos os meses.

