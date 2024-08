Transformação Solidária: "Corrente do Bem" Agora é Programa na TV Vitória Foto: Montagem / Folha Vitória O quadro “Corrente do Bem”, que há um ano é um sucesso que emociona e transmite solidariedade... Folha Vitória|Do R7 21/08/2024 - 20h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 20h11 ) ‌



O quadro “Corrente do Bem”, que há um ano é um sucesso que emociona e transmite solidariedade, no Balanço Geral, da TV Vitória, vai se transformar em um programa especial. A grande estreia acontece às 10 horas do domingo (25) e não vão faltar histórias comoventes, tocantes, repletas de sonhos e solidariedade.

