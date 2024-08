Folha Vitória |Do R7

Transformando Cidades: O Poder do Paisagismo na Prevenção de Desastres Foto: Divulgação/DINO O paisagismo pode ser uma ferramenta essencial para ajudar as cidades na prevenção de desastres...

Foto: Divulgação/DINO O paisagismo pode ser uma ferramenta essencial para ajudar as cidades na prevenção de desastres climáticos. Com a crescente preocupação sobre as mudanças climáticas, é fundamental explorar como o planejamento paisagístico pode mitigar os impactos desses eventos extremos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.