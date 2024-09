Folha Vitória |Do R7

Transformando Vendas: O Impacto da IA e Automação no Atendimento Empresas estão adotando inteligência artificial e automação para transformar vendas e o atendimento ao cliente, utilizando essas tecnologias...

Foto: Divulgação/DINO A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na transformação do atendimento ao cliente, especialmente com o uso de inteligência artificial (IA) e automação. Essas inovações estão reimaginando as vendas, proporcionando experiências mais eficientes e personalizadas para os consumidores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.