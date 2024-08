Trânsito Caótico em Vitória: Servidores Protestam e Interditam Avenida Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Atualização: Os manifestantes liberaram totalmente as vias por volta de 13h15. Manifestantes... Folha Vitória|Do R7 15/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Atualização: Os manifestantes liberaram totalmente as vias por volta de 13h15.

Manifestantes interditaram o trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro, localizada no Centro de Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (15). Segundo informações, servidores terceirizados do Estado protestaram contra o corte no percentual do adicional de insalubridade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Solo Iron lança solução de pentest no mercado brasileiro

• Itaipava é a cerveja oficial da “Aparelhagem” no Pará

• Full Sail promove programa de novas técnicas de ensino