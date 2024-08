Trap em Alta: Wiu e Teto Agitam Guarapari em Outubro Foto: Montagem Folha Vitória No dia 13 de outubro (domingo), grandes nomes do trap no Brasil, Wiu e Teto, se apresentam... Folha Vitória|Do R7 27/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 12h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No dia 13 de outubro (domingo), grandes nomes do trap no Brasil, Wiu e Teto, se apresentam no Multiplace Mais, em Guarapari. Além deles, já estão confirmados os DJs capixabas Bero Costa e Koreia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Oasis de volta: Liam e Noel Gallagher confirmam retorno da banda 15 anos após separação

• Wiu e Teto fazem show em Guarapari no mês de outubro

• Batalhões recebem cães farejadores para reforçar ações policiais no ES