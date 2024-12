Três homens que aplicavam "golpe do amor" são presos Após conhecerem vítimas pelas redes sociais, suspeitos as sequestravam Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 23h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h48 ) twitter

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (5) três integrantes da quadrilha especializada no chamado “golpe do amor”. Por meio de perfis falsos em redes sociais, os suspeitos atraiam as vítimas para encontros românticos, mas que terminavam em sequestro. Os integrantes do bando foram presos em suas residências, no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. Presos responderão por crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa.

Para mais detalhes sobre essa operação e os envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

