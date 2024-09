Três suspeitos de homicídio são detidos em Vila Velha De acordo com os agentes da Guarda, os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 23h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 23h01 ) ‌



A Guarda Municipal de Vila Velha prendeu na noite desta terça-feira (3) três suspeitos de participação no homicídio de Leidiane Cardoso, de 29 anos, assassinada na frente dos filhos no bairro Riviera da Barra, no dia 16 de agosto. O namorado da vítima também foi baleado, mas conseguiu fugir.

