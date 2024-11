Três suspeitos são presos após roubo de R$ 5 mil em Muniz Freire Três suspeitos são presos após roubo de R$ 5 mil em Muniz Freire Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 03h47 (Atualizado em 31/10/2024 - 03h47 ) twitter

Três homens, de 60, 32 e 22 anos, foram presos em Muniz Freire por roubo de R$ 5 mil gerado por desentendimento familiar. A vítima de 48 anos foi assaltada à mão armada e agredida.De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins, o crime foi motivado por uma acusação da vítima, que afirmou que o suspeito de 60 anos mantinha um relacionamento com a esposa do afilhado, de 32 anos.

