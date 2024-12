Trio de adolescentes promove arrastão em Vila Velha Dois celulares, uma bicicleta e uma bolsa de três vítimas, também menores de idade, foram levados no crime no bairro Novo México Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 19h29 ) twitter

Foto: Reprodução TV Vitória



Três adolescentes são suspeitos de praticar um arrastão em plena Rua Rosa de Ouro, no bairro Novo México, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (6). De acordo com testemunhas, os menores, acompanhados de outro infrator, levaram dois celulares, uma bicicleta e uma bolsa de três vítimas, também menores de idade. LEIA TAMBÉM:Tiroteio contra posto da PM deixa homem morto em Nova Almeida na SerraBilhetes mostraram como líderes do PCV comandavam tráfico de dentro da cadeiaHomens são presos suspeitos de assediarem passageira em ônibus na SerraImagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os adolescentes, aparentemente armados, abordam as vítimas na Rua Margarida, logo após a esquina. Uma das vítimas é filho de um policial, conforme informou um comerciante local. Até o fechamento da reportagem, os suspeitos não haviam sido localizados e o boletim de ocorrência ainda não havia sido registrado pela Polícia Civil. Segundo a polícia, o crime não é um caso isolado e, infelizmente, a prática de arrastões tem sido recorrente na região de Novo México.*Com informações do Repórter da TV Vitória, Paulo Rogério.

