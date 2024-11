Tristeza de fim de ano: psicólogo explica como evitar sentimentos negativos nesta época Tristeza de fim de ano: psicólogo explica como evitar sentimentos negativos nesta época Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h48 ) twitter

Com a chegada do final do ano, muitas pessoas são tomadas por um misto de emoções. As festas de fim de ano, geralmente associadas a momentos de celebração e alegria, podem ser fonte de angústia para outras. Esse fenômeno é conhecido popularmente como “Dezembrite” e se refere à tristeza e melancolia que afloram durante essa época. Embora o termo não seja reconhecido como uma condição clínica pela psicologia, ele se tornou amplamente discutido devido à frequência com que os sintomas aparecem.

Para entender melhor como lidar com esses sentimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

