TUMI Travel expande sua presença no Brasil

A renomada marca TUMI Travel acaba de inaugurar duas novas lojas no Brasil, expandindo sua presença no país. Com produtos de alta qualidade e design inovador, a TUMI é referência no segmento de viagens e acessórios. A inauguração das novas lojas representa um marco importante para a empresa, que busca atender cada vez melhor seus clientes no território brasileiro. Foto: Divulgação/DINO

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.