Tumulto em avião: psicóloga alerta para a importância do "não" para as crianças

Estudiosos da área da educação e psicologia são unânimes ao afirmar que o "não" e a frustração são elementos indispensáveis tanto no processo de construção quanto no de formação de uma criança emocionalmente equilibrada e preparada para os desafios que vão surgindo ao longo da vida adulta. Posto isso, o vídeo de um desentendimento entre a mãe de uma criança e uma mulher dentro de um avião que viralizou nas redes sociais vem desencadeando debates e muita polêmica. Nele, uma mãe filma uma passageira sentada ao lado da janela dentro do avião e faz críticas pelo fato da mulher não ceder o lugar para o filho que chorava.

Para entender melhor a importância do "não" na educação das crianças, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

