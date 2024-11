Turismo em Vila Velha: Ilhas Itatiaia e dos Pacotes reabrem nesta terça Turismo em Vila Velha: Ilhas Itatiaia e dos Pacotes reabrem nesta terça Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 07h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 07h08 ) twitter

Ilhas Itatiaia e dos Pacotes

A visita às ilhas do litoral de Vila Velha é um dos passeios turísticos mais bonitos da Grande Vitória. E para quem gosta de apreciar as paisagens naturais, há uma boa notícia: as ilhas Itatiaia e dos Pacotes serão reabertas para visitação a partir desta terça-feira (15).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa reabertura!

