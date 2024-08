Última Chance: Inscrições para Concurso do BNDES se Encerram Hoje! Foto: Agência Brasil Termina nesta segunda-feira (19) o prazo para se inscrever no concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento... Folha Vitória|Do R7 18/08/2024 - 20h46 (Atualizado em 18/08/2024 - 20h46 ) ‌



Termina nesta segunda-feira (19) o prazo para se inscrever no concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o salário inicial de R$ 20.900.

