Último júri de fórum no Centro de Vitória será de PM que matou esposa

O cabo da Polícia Militar Márcio Borges Ferreira, acusado de matar a esposa Kátia Maria Matos Louzada, de 49 anos, em abril de 2021, será julgado nesta sexta-feira (29), no Fórum de Vitória. O júri será o último realizado no atual endereço do órgão, no Centro da Capital. O casou ocorreu em 11 de abril de 2021, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. dentro do apartamento do casal e na frente da filha do suspeito e da vítima.

