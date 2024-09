Últimos dias para se inscrever em cursos gratuitos no Espírito Santo As oportunidades estão divididas em 60 cursos presenciais distribuídos em 40 cidades pelo Espírito Santo Folha Vitória|Do R7 06/09/2024 - 15h54 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h54 ) ‌



Terminam nesta sexta-feira (6) as inscrições para a nova oferta de cursos do Programa Qualificar ES. Ao todo, são oferecidas 9 mil vagas em cursos de profissionalização, ofertadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

